Patricio Yáñez aplaude la nómina de la Selección Chilena

El panelista de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, analizó la nómina de Machete Lasarte y criticó la planificación que se realizó para afrontar estos dos cotejos.

"En la nómina están los que tienen que estar. Llama la sorpresa de Luis "Mago" Jiménez pero el entrenador sabrá que quedan dos partidos y tiene que jugársela", comenzó diciendo el ex jugador de La Roja.

"A mí me parece que los jugadores de los equipos chilenos tienen que estar con sus clubes el fin de semana, yo no veo porque tienen que entregarlos el día viernes, no veo porque haya que suspender partidos. Juegan el sábado, juegan el domingo y se integran el domingo a la Roja", añadió Yáñez sobre la planificación.

"Si tu me dijeras que comienza el ciclo de Martín Lasarte, pero a estas alturas ya saben lo que trabaja y lo que dio el técnico. A estas alturas tu no vas a tener una mejoría, y esto ya está cocinado", sentenció.

🇨🇱⚽ Listos para la lucha... esta es la nómina de #LaRoja para la doble fecha de clasificatorias ante Brasil y Uruguay



💯🔝 Revisa los 27 futbolistas citados por Martín Lasarte y que se sumarán al trabajo de la Selección en Juan Pinto Durán.#VamosLaRoja pic.twitter.com/Ux3BYjYjKf — Selección Chilena (@LaRoja) March 14, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.