Patricio Toledo recurrió a Facebook para encontrar una nueva oportunidad laboral

El histórico exportero de la Universidad Católica, Patricio Toledo, recurrió a la plataforma virtual de Facebook para solicitar una oportunidad laboral, tras encontrarse cesante en la actualidad.

“Estoy disponible para trabajar y entregar toda mi experiencia como preparador de arqueros, ya que estoy sin trabajo”, fueron las palabras del exseleccionado nacional, quien después del retiro se ha desempeñado como preparador de arqueros en distintos equipos nacionales.

Sobre esta situación, el propio formador dio a conocer su presente en una entrevista con RedGol. “Hay que tener mucha paciencia. La situación está muy difícil y la verdad es que me ha costado un poco. He estado haciendo algunas llamadas, asistiendo a un par de reuniones y lamentablemente las cosas no están muy bien, sobre todo en el Fútbol Joven”, contó.

El “Pato”, quien fuera elegido el mejor arquero de América en 1991, explicó que “quise ocupar las redes sociales, no lo hago nunca, pero en esta oportunidad me parece que va a ser demasiado importante para mí. Que la gente del fútbol sepa que, si hay una posibilidad de trabajar y de volver a las canchas, estoy abierto a escuchar”.

Además, quien se desempeñara por varios años como preparador de arqueros en Audax Italiano comentó que “está complicado, sobre todo porque hay mucha gente que necesita el trabajo y nos complican a nosotros, que llevamos años trabajando. Hay chicos que salieron hace súper poco de los cursos de preparadores, otros que lo han hecho anteriormente y se están ofreciendo por muy poca plata”.

En este contexto de solicitar una oportunidad de trabajo a través de redes sociales, Patricio Toledo remarcó su vasta trayectoria en el mundo del fútbol. “Mi experiencia avala lo que digo. Trabajé con grandes arqueros y los que tuve a cargo siempre estuvieron en los primeros lugares, como Johnny Herrera y Nicolás Peric, que cada vez que entrené con ellos fueron los mejores del campeonato”, estableció.

“Mi curriculum avala la experiencia y el trabajo que hago, así que por eso me atreví a usar estas plataformas de redes sociales”, agregó, quien durante su carrera como futbolista defendiera los colores de la UC, Everton, Unión Española, Deportes Temuco, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido.