Patricio Navia criticó sin filtro a Gary Medel tras su polémica en el concierto de Karol G

“Cree que por ser millonario no le aplican las mismas reglas que al resto”, esbozó el controvertido cientista político en redes sociales.

La venganza es un plato que se sirve frío. Así se podría catalogar a lo que realizó el controvertido cientista político, Patricio Navia, quien no quedó indiferente a la polémica que protagonizó el futbolista Gary Medel con funcionarios del Seremi de Salud durante el concierto de Karol G y, en sus redes sociales, aseguró esta mañana que el deportista pertenece a esa elite de millonarios que siempre espera un trato distinto al de los demás ciudadanos.

El cientista político, quien ya hace unas semanas había polemizado con Medel por el tema del pago de impuestos en España, luego que el futbolista asegurara que la salud y educación en nuestro país no eran iguales para todos los chilenos, y que por eso prefería radicarse junto a su esposa e hijos en la nación europea, volvió a arremeter en su contra al conocer de la funa que el deportista intentó hacer en contra de los fiscalizadores públicos por no dejarle entrar al concierto al no tener homologadas sus vacunas por covid-19.

Y su venganza la realizó con una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde aseguró que el seleccionado nacional es otro más de esa elite chilena que, por ser millonarios, espera más privilegios que los demás ciudadanos del país. “Otro caso de un miembro de esa elite chilena que cree que, sólo porque son millonarios, a ellos no le aplican las mismas reglas que al resto”, se quejó el académico, quien complementó sus duros cuestionamientos al jugador en la plataforma social recogiendo el título de una nota de prensa del portal emol.com: “Increpó a funcionarios sanitarios: Polémica envuelve a Gary Medel en medio de su estadía en Chile”.

Patricio Navia criticó a Gary Medel en sus redes sociales.

“Quería pasar sin tener pase de movilidad. Aquellos que se vacunan fuera del país deben subir los documentos a una página web para que el sistema te genere un pase de movilidad. Algunos millonarios se quieren saltar las reglas”, agregó.

Patricio Navia defendió sus cuestionamientos en contra de Gary Medel. Fuente: Twitter.

Su crítica provocó la inmediata reacción de diversos usuarios de la red social, quienes en su mayoría le pidieron al cientista “ampliar su sesgo” para cuestionar no sólo la actitud del deportista sino que la de otros protagonistas de polémicas por mal trato a ciudadanos comunes y corrientes.