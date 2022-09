Patricio Mardones propuso a un insólito ídolo para asumir la banca de la U de Chile

Uno de los ídolos de la Universidad de Chile, Patricio Mardones, sacó la voz para referirse al complicado momento que atraviesa el equipo de sus amores, que tras el empate ante Coquimbo Unido sigue comprometido en su lucha por no caer a la Primera B del fútbol nacional.

“Frente a un equipo que está más abajo que ellos no mostraron una mejoría. Pensé que ayer la U lo ganaba como sea y pudimos hasta haber perdido, no vi a un equipo enfrentando un partido como se debe afrontar en estas circunstancias, con mucho temor a jugar. Le damos responsabilidad a Assadi y Osorio, pero si nadie les pasa la pelota es difícil“, apuntó el exvolante de los azules, cuestionando los problemas que exhibió el club en aquella zona del campo en Valparaíso.

“No somos capaces de tener la pelota al medio, la estructura del equipo ha estado mal diseñada. No éramos capaces de jugar, eso lo viene mostrando la U hace rato. Ves a cualquier equipo y sabes a qué juegan, con jugadores que se atreven, y en la U no hay. Poblete y Ojeda no juegan mal, pero cuando se producen demasiados cambios eso no te da seguridad y pierdes la confianza. Los entrenadores saben cuando su mensaje no llega. Soportar seis partidos así no es fácil”, advirtió el ídolo, que criticó el esquema que dispuso Diego López en el empate ante Coquimbo.

“El cambio de esquema era bueno si Andia hubiera sido el de Calera, Castro también lo pudo hacer mejor. Lamentablemente ninguno fue capaz de darle una salida clara al equipo o acompañar a Assadi y Osorio. No tenemos claridad, no llegamos asociados. Coquimbo salía jugando mejor que nosotros”, cuestionó.

Ante la salida de Diego López, el autor del histórico penal con el cual los azules salieron campeones tras 25 años de sequía en 1994 entregó un candidato. “He escuchado que Sebastián no está tan convencido de asumir. La U ya no está para más tropiezos. Cuando la cabeza está tranquila y toma buenas decisiones, se transmite al hincha y eso no está pasando. Creo que debe asumir un técnico nacional, me gusta mucho Ronald Fuentes, conoce a todos los jugadores y creo que él le daría tranquilidad, aunque eso se lo deben transmitir los directivos a quien asuma. Debe ser de acá a fin de año, con los resultados que sean. Ronald está capacitado“, explicó.

Con pasado en la directiva de la concesionaria que rige los destinos deportivos del elenco universitario laico, dijo tener claro a quién hay que apuntar al momento de buscar culpables por el momento del club.

“Azul Azul tiene el 100% de la responsabilidad del momento del club, ha perdido mística el equipo. Cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. No sé si toda la gente que trabaja en el club está contenta. El equipo se salva, pero sufriendo“, cerró.