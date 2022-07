Patricia Maldonado trató de “sinvergüenza” y “cara de raja” a Pedro Pascal por apoyar el Apruebo

“Eres un sinvergüenza, un cara de raja”, porque “no tienes idea lo que es vivir en Chile", lanzó la "Maldito".

La cantante nacional, Patricia Maldonado, lanzó una potente crítica en contra del actor Pedro Pascal, quien manifestó todo su apoyo por la opción Apruebo a la Nueva Constitución del país.

Ante esto, la opinologa aprovechó su espacio en el programa "Las Indomables" de YouTube para “mandarle una opinión mía nomás”.

"Eres cara de raja.. Vives en Estados Unidos... No seas cara de raja. No vives en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ¡ni en Argentina! Menos en Corea del Norte. Comunista, pero no huevón... Y vienes a decir que vas a votar Apruebo", partió su ácido comentario.

“Vente a vivir a Chile, cómprate un auto Perico y a ver si tienes plata para echarle bencina; a ver si tienes plata para echarle parafina a tu estufa; el sueldo mínimo es de 400 (mil pesos)”, prosiguió.

“Es súper fácil gritar desde allá cuando tienes el refrigerador lleno”, arremetió, agregando que “un país lleno de oportunidades, así te abrieron las puertas”, lanzo haciendo un amplio gesto de apertura con las manos. “A ver si aquí la habrías tenido”.

“Eres un sinvergüenza, un cara de raja”, porque “no tienes idea lo que es vivir en Chile: cómo se está viviendo hoy día y desde allá abres la ventana para decir ‘estoy con el Apruebo’... ¡y ganas en dólares!”, agregó.

“Ojalá algún día te viera en Chile para decirte lo mismo en la cara”, cerró bien molesta.