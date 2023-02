Patricia Maldonado tilda de "cara de raja" a Fabiola Campillai en Las Indomables

La siempre polémica cantante nacional, Patricia Maldonado, nuevamente remeció las redes sociales luego de transmitir un capítulo “extraordinario” de Las Indomables en YouTube, donde la animadora decidió interrumpir sus vacaciones para salir al aire por una situación bien particular.

En su programa de YouTube, la ex panelista de Mucho Gusto repasó distintos temas de contingencia, aunque dedicó varios minutos a analizar un video de la senadora Fabiola Campillai. Se trata de un registro que la parlamentaria publicó hace pocos días en sus redes, donde pide ayuda para las personas afectadas por los incendios forestales del centro-sur del país.

Patricia Maldonado

Acopio Solidario🔴🆘 Este sábado y domingo en frontis de Municipalidad de San Bernardo y en estadio municipal.

Enviamos mucha fuerza a todas y todos los afectados.#SanBernardo pic.twitter.com/VwrT7xbxKo — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) February 4, 2023

La cantante recordó el día en que la senadora llamó a “salir a las calles y quemar todo”. “Hoy, esta patuda, porque me importa un soberano... que sea senadora, porque el puesto le queda poncho, sale a decir ‘ayudemos, porque esa gente está sufriendo’. ¿Te importó a ti cuando salieron a quemar pymes, el Transantiago, el Metro? ¡Voh venís ahora, cara de raja a decir que ‘tenemos que colaborar porque son nuestros hermanos’! ¡¿Los otros no eran hermanos?!”, preguntó.

“Hoy día el populismo te come viva, pero te voy a decir algo Campillai: tú no vuelves a salir ni como presidenta de la Junta de Vecinos. A mí me daría vergüenza. Si yo hago un llamado, tiempo atrás, a quemarlo todo y destruirlo todo, me quedo callada en mi casa, no abro la boca”, agregó.

“Me dai pena, tú eres una de las personas que hace que el Congreso sea asqueroso y sea un cachureo. No tapemos el sol con un dedo, me importa una raja que sea senadora. Los chilenos estamos cansados que ustedes nos falten el respeto”, continuo su descargo.

“Campillai, te voy a decir algo: yo no soy la Yolanda Sultana ni soy la Vanessa Daroch, pero tengo una intuición. Tu final no va a saber bueno, la gente ya te midió y te tomó el olor. El pueblo te va a pasar la cuenta. Acuérdense de lo que digo. Eso quería decirte Campillai, y te miro a la cara”, finalizó.