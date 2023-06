Patricia Maldonado se lanzó con todo contra Daniel Matamala por columna sobre Pinochet

Patricia Maldonado reaccionó furiosa a la columna del periodista Daniel Matamala acerca de Augusto Pinochet.

En su espacio en el diario La Tercera, el comunicador apuntó al dictador con un texto titulado "Traidor. Asesino. Terrorista. Ladrón. Cobarde."

Al tanto de esta publicación, la opinóloga y conductora de "Las Indomables" se lanzó con todo en contra del periodista.

“Yo creo Matamala de historia no sabe nada. He escuchado muy malos comentario de él. No me cabe duda que es de estas personas que se creen dioses, que se creen intelectuales y no son más que idiotas del periodismo”, disparó La Maldito.

Además, agregó “hay que recomendarle que lea la historia de verdad. Le recomendaría a Matamala un libro que se llama ‘Los mil días de terror’. Yo lo tengo y te lo puedo prestar, para que te enteres a través de fotografías y vivencias lo que nosotros vivimos en esa época, y por qué justificamos el pronunciamiento militar. Todos los días lo aplaudo”.

“El otro libro que te voy a recomendar se llama ‘La dictadura comunista de Salvador Allende’. Te va a dejar pa’ adentro. Seguramente vas a decir ‘es que lo escribió un facho’, pero no, son personas que han hecho un trabajo, personas decentes”, continuó.

Luego, la cantante le envió un directo mensaje al comunicador: “Yo creo que cometiste un error garrafal, por una razón muy simple; cuando hablamos del 36 por ciento del pinochetismo en Chile, yo te puedo asegurar que es mucho más”.

Pinochet y Patricia Maldonado

Finalmente, señaló que “ustedes, tú con tu artículo y muchos, han hecho que Pinochet resucitara. Y que lo hiciera con una fuerza que tú no te puedes imaginar (...) Ustedes han hecho que Pinochet vuelva a vivir”.

“Te recomiendo que te metas una jeringa en el cerebro con cloro y te hagas un lavado, porque lo que tú tienes en la cabeza es feca. Te recomiendo tener clases de historia, leer estos libros y además leer la historia de los países comunistas”, concluyó Patricia Maldonado.