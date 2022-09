Patricia Maldonado se fue a Estados Unidos para celebrar las Fiestas Patrias

La cantante nacional y animadora del programa Las Indomables de YouTube, Patricia Maldonado, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales al indicar que emprendió su viaje a Estados Unidos, donde celebrará estos días de Fiestas Patrias.

A través de su cuenta de Instagram, la opinóloga contó que pasará el 18 de septiembre en el país norteamericano junto a su familia. "Desde Estados Unidos, un país que me fascina, no lo puedo negar, lo paso regio. Vengo a celebrar el 18 aquí y a celebrar mi cumpleaños con mi hermano, su familia y mis amigos que tengo tantos", indicó la ultraderecha.

Luego, hizo un llamado a sus fans en redes sociales: "Que tengan unas fiestas maravillosas, que lo pasen bien, disfruten junto a los suyos. Si se va a tomar un copetito, que no me cabe duda que lo van a hacer, entregue la llave, no ve que mañana su familia puede sufrir una desgracia enorme y llorarlo a usted por porfiado". "Celebre las Fiestas Patrias con la bandera, nuestra canción nacional, miercale, y no deje de ver la parada que tanto orgullo nos da", cerró la cantante nacional.