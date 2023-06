Patricia Maldonado se enfureció por comentario en vivo sobre caso Macaya

“Se hacen l@s weones en este chat con Macaya”. Con este breve comentario, un seguidor del programa Las Indomables desató la polémica en el espacio de conversación de Catalina Pulido y Patricia Maldonado.

El usuario se refería al hecho de que el padre del senador Javier Macaya, Eduardo Macaya Zentilli, fue acusado de abuso sexual reiterado de menores de edad. Una denuncia que investiga la Fiscalía de San Fernando, en contra de al menos tres adolescentes.

El presidente de la UDI, tras la detención de su progenitor, declaró “tenemos la convicción de que se trata de una acusación falsa. Sin embargo, como cualquier chileno, deberá acreditar su inocencia en las instancias correspondientes.”

Además, agregó que “como familia pedimos respeto a la presunción de inocencia y confiamos en que el rol público de uno de sus hijos no sea una excusa para agregar una carga adicional a nuestro padre".

Javier Macaya y su padre

Al tanto de este mensaje, la actriz interrumpió la conversación y le respondió al desconocido: “No, no hacemos los hue... con esa noticia, pero mientras no haya sentencia, no lo vamos a decir”.

Y la opinóloga le dio la razón a Pulido: “Correcto. Quiero aclarar algo. Yo no me hago la hue..., compadre. Le voy a decir una sola cosa: mientras no se le encuentre culpable, es inocente”.

Con evidente molestia, Patricia Maldonado le aclaró al usuario que “si nosotros hacemos una denuncia aquí, nos cierran el canal y nos meten una querella... ¿Usted nos va a pagar el abogado? Si no somos hue... poh”.

Finalmente, a propósito de la denuncia por abuso sexual que pesa en contra del padre del senador UDI, Javier Macaya, La Maldito advirtió que “cuando llegue la noticia, comprobada, que efectivamente este personaje está metido en este lío, nosotras lo decimos. Para que le quede claro”.