Patricia Maldonado se burló de la apariencia de Raquel Castillo en Las Indomables

La cantante nacional y comentarista de la contingencia nacional, Patricia Maldonado, sorprendió durante las últimas horas al lanzar una inédita crítica en contra de Raquel Castillo, la mujer de las cinco mil imitaciones, de quien se burló de su apariencia.

En la última transmisión de su programa de YouTube, “Las Indomables”, la actual panelista de TV+ junto a Cata Pulido repasaron la parrilla del Festival de Viña 2023, cuando de repente recordaron la presentación de la influencer en “Yo soy”, que esos momentos era parte de Mega.

“Puta que lo pasábamos bien… Y nos llega una niña más rara que un caballo con frenillos”, comentó, refiriéndose a Raquel Castillo, para luego desatar una risa, que fue seguida por su compañera de espacio.

“Justo ese día estaba con problemas de voz, y no le salía ni una voz”, afirmó Pulido. En ese momento, la Maldito recordó que el talento de Raquel era que sabía hacer cinco mil imitaciones, y no pudieron contener las carcajadas en “Yo Soy”.

"No imitó a ninguna. Yo la eché cagando del 'Yo Soy'. Me acuerdo que... Y hoy día está triunfando en Perú, hueona. Pero, ¿Qué es lo que pasó?", se mostró sorprendida. Finalmente, concluyó con un "no lo puedo creer. Yo me acuerdo que también la tuvo el Kike Morandé y la gente se moría de la risa. Yo no estoy diciendo... 5 mil voces es imposible. Nosotros esperábamos que imitara unas 3 o 4 ese día y no existía, no había imitación".