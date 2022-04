Patricia Maldonado reveló que enfrenta un complicado problema de salud

La ex panelista de Mega se sinceró en su show online “Las Indomables”, dando detalles del problema que padece.

Patricia Maldonado.

La controvertida cantante nacional, Patricia Maldonado, sorprendió a sus seguidores tras sincerarse en un nuevo capítulo de “Las Indomables”, revelando que se encuentra enfrentando un complicado problema de salud.

A través de una conversación con Cata Pulido y Paul Sfeir, la ex Mucho Gusto reveló que se encuentra enfrentando un difícil momento tras sufrir constantemente fuertes dolores de cabeza provocados por un desorden de sus medicamentos.

“Es cefalea lo que tengo. Estoy sufriendo bien seguido cefalea… Tengo algunas dudas de por qué me está pasando y eso tiene que ver conmigo porque estoy desordenada en mis medicamentos que no me los he tomado porque soy una yegua, así de simple”, afirmó.

“Cuando tú dejas un medicamento que tomas por años y años, tiene sus repercusiones. Entonces mañana a primera hora lo mando a comprar y lo vuelvo a tomar”, afirmó la “Maldito”. “Sabes lo que es, yo no tengo empacho en decirlo: la hormona. Yo tomo hormonas desde los 48 años y hace dos semanas que me saco de pelotas, con todo respeto, ‘ay claro, no voy a tomar más esa we...’. Hace dos semanas que estoy con dolor de cabeza”, confesó, revelando que fue decisión de ella dejar el medicamento.

“Se me ocurrió… para que ustedes vean lo que significan las hormonas en el cuerpo”, cerró.