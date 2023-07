Patricia Maldonado reveló millonaria pérdida tras su grave accidente

Patricia Maldonado estuvo de invitada en el último capítulo de Podemos Hablar, la cantante habló en profundidad sobre el grave accidente automovilístico que sufrió a comienzos de junio en la Ruta 8.

La "Maldito" reveló las pérdidas económicas que sufrió luego de volcar su auto.

El conductor del espacio Jean Philippe Cretton le comentó que “ahora que por suerte estas bien, que no tenemos que lamentar algo más grave, podemos hablar ya de los cochinos verdes (...) hay seguro por lo menos, lo material lo vamos recuperando”.

“¿Seguro de qué?”, contestó Paty, dejando en shock al periodista al dejar en claro que el auto no contaba con un seguro.

“No me digas que no tenías seguro, con todo lo que has ganado mensual”, le mencionó Jaime Figueroa, el barman del programa.

Tras un incómodo silencio, Paty aseguró que “se me volvieron a apretar los músculos”.

“Mi esposo, el padre de mis hijos, se le olvidó pagar el seguro. Se le olvido. Claro que con todo esto de la alegría, de vivir, le dije ‘Viejo, no te preocupes, mi amor’”, confesó Maldonado.

En esa misma línea, contó que “me lo iban a comprar, 20 palos. Yo lo quería cambiar, me daban 20 palos por el Jeep. Dije ‘20 palos, mi amor, estamos vivos’. Con cariño le dije, no vayan a pensar que le dije hue…”.

“Estaba angustiado. A él le dio desequilibrio de Meniere a raíz del accidente mío”, comentó la opinologa.

Te puede interesar: Cuchuflí fue escogido uno de los 50 “Mejores Dulces de Comida Callejera”

Patricia Maldonado reveló cómo supo que su auto no tenía seguro

Tras esta confesión, la ex Mucho Gusto reveló sobre cómo se enteró de la situación del seguro de su auto tras el accidente.

“Después que llegué a la casa, le digo ‘viejo, vamos a dejar que pasen unos días, para que llames al seguro, y veamos cómo lo vamos a hacer, además no funcionaron los airbag’. Me dijo ‘Ya vieja, yo lo voy a arreglar’”, comenzó contando.

Tras pasar varios días, Paty le empezó a preguntar a su esposo por el tema, pero él le decía que estuviera tranquila. “Yo veía un movimiento incómodo. Mi hermana me dice ‘¿Por qué no hablas con Jorge? Está preocupado por algo, no te quiero decir yo’”, confesó.

“‘Jorge, ¿Qué pasa? ¿Hay algo que tu no me quieres decir?’ (le preguntó). ‘Vieja, mira yo sé que la cagué, pero lo más importante es que tu estay sanita’. ‘¿Me estás hue…? ¿No pagaste el seguro? ¡No!’ Se sintió el grito en Punta Arenas”, siguió contando.

“Pero después dije ‘lo que pasó, pasó, se fue’. ¿Qué voy a hacer? No puedo arreglar nada. Lo perdí, lo voy a tener que vender por partes, porque el motor quedó bueno (...) Mi marido sigue con desequilibrio por el grito”, concluyó Patricia Maldonado.