Patricia Maldonado reveló cómo le gustaría que fuera su entierro

Patricia Maldonado en el último capítulo del programa “Tal Cual” de TV+, la cantante reveló cómo le gustaría que fuera su funeral y señaló que desea dar un discurso póstumo.

“Yo tengo escrita mi despedida funeraria y que eso lo confirme el señor Gonzalo Cordero, porque yo quiero que él me grabe”, señaló la panelista.

“Pero me tiene que grabar una vez al año, porque si no me muero este año, el próximo voy a estar más vieja y así”, comentó en el programa junto a José Miguel Viñuela.

“Yo quiero hablar en mi funeral, yo quiero cantar y que no me quiten la idea porque yo la inventé hace 15 años atrás. Yo quiero hablar, que esté el cajón ahí y la Maldo en una pantalla grande”, aseguró Patricia Maldonado.

Sobre lo que "La Maldito" dirá en su discurso funerario confesó que “voy a hablar de muchas hue… con nombre y apellido, así que ándate con cuidadito porque te puedo dejar como las reverendas. De política no, pero voy hablar de las traiciones. De las personas que un día estuvieron contigo y que cuando tú pasaste un mal momento ya no estuvieron”.

En esa misma línea, la polémica opinologa concluyó sus palabras afirmando que aprovecharía de criticar a quienes no la apoyaron en algún momento complejo de su vida.

Te puede interesar: Ministro Elizalde tuvo que salir a defender a Giorgio Jackson por caso computadores

Revisa las declaraciones de Patricia Maldonado