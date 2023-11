La cantante Patricia Maldonado se ha caracterizado, a lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento, como un personaje televisivo controversial. Y esta semana nos volvió a recordar el por qué de esto. La comunicadora respondió con furia al senador UDI, Iván Moreira, quien criticó sin filtros al constituyente, José Antonio Kast.



La polémica se desató a raíz de una publicación de Kast, a través de su cuenta de X (Twitter), donde cuestionó la decisión del Presidente Gabriel Boric de llamar a consulta al embajador de Chile en Israel. "Tenemos un Presidente que indulta delincuentes y terroristas, y ahora adorado por organizaciones terroristas internacionales”, escribió el republicano.



Tal vez te interese leer: Cathy Barriga se fue con todo en contra de Patricia Maldonado: "No sabe hacer otra cosa"

Los comentarios de Kast desataron una ola de críticas. Entre ellas, la del senador Moreira, quien calificó a Kast como "nazi”, “traidor”, “hipócrita” e incluso lo acusó de "apoyar el genocidio palestino".



La furia de Maldonado



Ante tal escenario, Patricia Maldonado salió al contraataque, respondiendo sin filtros a Moreira. En su programa en vivo Las Indomables, Maldonado opinó que: “Hay gente que le gusta hacer esto por una sola razón: es porque le gusta aparecer en los medios de comunicación”.



Más adelante cuestionó el desempeño del senador en el Parlamento. "Dame un proyecto, un solo proyecto que él haya presentado y uno diga ‘sí, ese proyecto es el que tenemos que tener’. Entonces, cuando un individuo no es capaz de hacer un proyecto se va con todo en contra de quien sea”, dijo.



Al final, la ex panelista de Mucho Gusto concluyó su crítica con un ácido consejo a Moreira: “Acuéstese temprano, tómese un armonyl, lea la Biblia y no huevee más. Esa es la verdad, no huevee más. La gente que es así, da pena”.