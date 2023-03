Patricia Maldonado le pide a Belén Mora “que desaparezca un tiempo”

La siempre polémica cantante nacional, Patricia Maldonado, volvió a referirse a la humorista Belén Mora, tras convertirse en el blanco de las críticas tras su rutina en el Festival de Viña y sus crueles comentarios sobre los animales. Recordemos que la comediante se lanzó contra las personas que no comen carne.

“Yo no soy fanática, mis animales están en el patio… Pero tengo afecto por los animales, por último no tires la talla”, lanzó de entrada y aseguró que “no es el momento para que esta señora tire tallas”.

Cata Pulido estuvo de acuerdo con las palabras de su amiga, argumentando que Belén “todavía no entiende, no se toma el ‘ubicatex’, que no la quieren, que se guarde un rato, un par de años que se quede calladita” y que ojalá le quiten el celular para que “no hable hue…”. “Eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio”, recalcó la actriz durante la última transmisión de “Las Indomables”.

Finalmente, la cantante terminó le pidió a Belén Mora “que desaparezca un tiempo, que se aísle, para que esto se olvide y no la sigan funando”. “Que descanse con la familia y armar un nuevo cuento”, concluyó.