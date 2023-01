Patricia Maldonado le envió una curiosa advertencia a Camila Vallejo en Las Indomables

La polémica cantante nacional, Patricia Maldonado, respondió al emplazamiento realizado por la ministra Camila Vallejo a la oposición, donde la secretaria de Estado expresó que desde el Ejecutivo esperan “la preocupación durante todo el 2023 no esté en golpear al Gobierno, sino que en poder mejorar las condiciones de vida de las personas”.

“Mandarle un recadito a doña Camila Vallejo. Esto es para usted... yo sé que usted es ministra, pero me importa un soberano comino”, comenzó diciendo la comunicadora en su programa de YouTube.

“Dice que está preocupada. ‘Esperamos que la preocupación en 2023 no esté en golpear al gobierno, hago un llamado a la oposición a no centrarse en pequeñeces’. Mire, he conocido a gente careraja pero, cabra, te fuiste al chancho”, agregó.

La "Maldito" sostuvo que “lo de ustedes no han sido errores, han sido aberraciones. Millones de chilenos estamos preocupados porque todos los días es algo nuevo y tenemos inseguridades. ¿Y tú estai preocupada de qué? Si tú estás más apitutada”.

“¿El indulto a los delincuentes y al terrorista ese, asesino, es pequeñez? ¿Por qué está preocupada Camila? Ustedes se están metiendo en la pata de los caballos de forma apresurada, chiquilla”, agregó.

Luego, la opinóloga le planteó una nueva pregunta a la ministra: “¿Qué me vienes hablar tú de debatir si lo único que han hecho ha sido agredir al pueblo chileno? Agredirlo con todas las cosas que hacen, ustedes no le preguntan a nadie. Indultaron al terrorista dos veces y a ustedes no les importa”.

“Les voy a decir algo, cabros, y especialmente a ti. Ojo con lo que puede venir. El ser humano tiene un aguante hasta cierto límite, y cuando ya no puede más es cuando deja la escoba. En ese instante ustedes van a pensar ‘qué cagada nos mandamos’”, indicó.

Finalmente, se refirió a las supuestas aspiraciones políticas de Camila Vallejo: “Yo sé que estás postulando a la Presidencia de la República, pero te aseguro que un gobierno como este no vuelve a salir, así que descarta esa posibilidad”.

“Asústate por lo que ustedes están haciendo, porque todo se les va a revertir, chiquilla. Las malas acciones de revierten. No te lo mando a decir con nadie y te lo digo mirando a la cámara”, cerró.