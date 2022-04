Patricia Maldonado lanzó una ácida crítica contra Yuri por su rol en "The Voice Chile"

La ex panelista del Mucho Gusto se refirió al show de talentos de CHV, criticando una particular situación que vivió la jurado mexicana con un participante en silla de ruedas.

Patricia Maldonado

La controvertida cantante nacional, Patricia Maldonado, nuevamente está en el centro de la polémica tras reflexionar sobre el trabajo y reacciones de la cantante mexicana Yuri en “The Voice Chile”. A través de una conversación con Catalina Pulido en “Las Indomables”, la “Maldito” comentó el nuevo show de talentos de CHV animado por Julián Elfenbein, que cuenta con la presencia de Yuri, Beto Cuevas, Gente de Zona y Cami (Gallardo) como jurado, entregando su opinión del programa.

“Anoche vi el programa y de verdad que me escondí debajo de la cama porque te lo juro que zapateaba y decía ‘no puedo creer lo que estoy viendo’”, afirmó. “En ese jurado está este niño de La Ley (Beto Cuevas), la niña que se metió en hartos forros con la pandemia que hacía fiestas (Cami) y está Yuri, la cantante a la cual conozco y es muy agradable, pero lo que pasó anoche me dio vergüenza ajena, una sobreactuación que era el colmo de los colmos”, señaló la conductora, refiriéndose a la reacción que tuvo la jurado con Sebastián Salinas, un participante en silla de ruedas.

“Se da vuelta la Yuri y se impacta todo el mundo porque él estaba en silla de ruedas, no tengo idea por qué, eso no tiene implicancia a mi juicio, ahí se va por el talento y el suyo era cantar, no la silla de ruedas”, señaló la ex Mucho Gusto. “Yo no sé qué pasó por la cabeza de la Yuri, tengo la impresión que el llanto incontrolable y sin explicación alguna, que vi anoche no tiene que ver con el cabro en silla de ruedas, yo creo que tiene un problema ella”, reflexionó.

“Anoche me imaginaba un culto evangélico. Lloraba y decía ‘gracias por estar aquí’. Esto es lo mismo que un doctor le diga a un paciente ‘gracias paciente por estar aquí en el quirófano’. La responsabilidad del jurado es criticar lo que están haciendo”, arremetió la Maldito.

“Esta señora tiene un problema y grave, porque esto no es normal. Ella se hinca en el backstage y le besa la mano. ¿Si ese señor no hubiera entrado en silla de ruedas habrían llorado y armado ese tremendo show barato, irrisorio? He visto mucha gente en silla de ruedas cantar a lo largo de mi vida, sin un brazo, sin una pierna, pero a mí no me interesa”, cerró.