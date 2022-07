Patricia Maldonado insultó a Michelle Bachelet por apoyar la campaña del Apruebo

"¡Córtela, señora! ¡Déjese de dar jugo! Está bien calladita por allá. La tienen calladita los de los Derechos Humanos”, lanzó la Maldito.

Patricia Maldonado

Una serie de diversas repercusiones generaron las recientes declaraciones de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien reafirmó que se inclinará por la opción "Apruebo" para el próximo plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, en donde la ciudadanía deberá aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución.

La situación fue abordada por la cantante nacional, Patricia Maldonado, en su siempre deslenguado programa de YouTube, Las Indomables. Recordemos que la mandatario señaló que “yo tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, yo lo he dicho antes, estoy por el Apruebo”. “Lo he dicho también en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces, yo sí estoy por el Apruebo”, remarcó.

Ante los dichos de la exPresidenta, la "Maldito" se refirió a su cita a la canción de Pablo Milanés, afirmando que “qué ha soñado usted señora si usted ya no tiene si sueños ya. ¡Córtela, señora! ¡Déjese de dar jugo! Está bien calladita por allá. La tienen calladita los de los Derechos Humanos”. Además, aludió al cantante Pablo Milanés, manifestando que “¿Sabían ustedes que él es multimillonario? De izquierda, pero multimillonario”. “¿Quisiera saber cuánto le entrega Pablo Milanés al pueblo? (...) Son comunistas de la boca para afuera”, cerró.