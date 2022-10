Patricia Maldonado entregó una explosiva opinión sobre el futuro del Festival de Viña

La siempre controvertida cantante nacional y rostro de las redes sociales, Patricia Maldonado, lanzó una nueva crítica en contra de la realización del Festival de Viña del Mar 2023, donde profundizó su postura frente a esta situación.

“De repente pusieron cosas políticas y ahí cagaron. Cuando se metió la política, cagó. Tienen el caso del Festival de Viña. No lo arruinó la pandemia, sino por los weones que se subieron al escenario a panfletear políticamente y asquerosamente ¡Horrible! Lo mismo pasó con el del Huaso de Olmué”, dijo el pasado mes de mayo sobre el icónico certamen de la Quinta Vergara.

Ahora, a solo unos meses de una nueva edición, volvió a arremeter, pero incluso con más fuerza en su programa de YouTube, Las indomables.

“Creo que se debe terminar, porque perdió la calidad que tenía, ese ‘glamour’, porque se politizó”, manifestó y ahondó en su crítica anterior. “Dejó de ser el festival de todos los chilenos, sino que de cierta tendencia política”. “Cuando uno veía el festival, todos nos sentábamos en familia, a ver quiénes venían, los cantantes, humoristas, pero no era político”, planteó.

“Yo soy de opinión de cuando usted va a un festival no tiene por qué aprovecharse de las circunstancias”, remarcó. “No es para politizarlo, que se adueñe de un escenario que no le corresponde”. “Hay momento y lugares”, cerró.