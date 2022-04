Patricia Maldonado "destrozó" a Enrique Paris por confesión sobre su orientación sexual

La cantante lanzó un polémico comentario sobre los dichos del ex ministro de Salud, quien habló sobre una “orientación sexual distinta” en una entrevista.

Patricia Maldonado contra Enrique Paris.

Sorpresa causó la reciente declaración del ex ministro de Salud, Enrique Paris, en una una entrevista para la Revista Sábado de El Mercurio, donde habló sobre su paso por el gobierno anterior, donde lideró el ministerio de Salud en los tiempos más duros de la pandemia, y de algunos aspectos relacionados con su vida más privada.

En medio de la charla, el ex secretario de Estado reveló que, tiempo atrás, “tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época”. “Yo ya tenía 35 años y estando allá (en Europa) me di cuenta de que no iba a hacer una vida con una mujer”, señaló.

Por lo mismo, sus dichos generaron diversas reacciones y fuero tema obligado en distintos espacios de comunicación. Y una de las que tomó la palabra fue la opinologa nacional Patricia Maldonado y Cata Pulido en una nueva edición de Las Indomables, programa que se emite por YouTube. Y en ese contexto, la ex panelista del Mucho Gusto lanzó una ácida crítica al respecto.

“A título personal, mi pregunta es: ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué gana con esto? Porque vamos a hablar del profesional, él es considerado un excelente profesional, que es eso lo que a mí me interesa, a mí me interesa que él sea bueno y espléndido en su profesión”, lanzó.

“Lo que él haga con su potito es su problema con todo respeto. Me importa un soberano perno, a mí no me interesa la vida del señor Paris, no me interesa”, complementó la ex cantante.

Sin embargo, la opinóloga fue más allá y profundizó en sus dichos. “Me importa una raja, entonces mi pregunta es: ¿Por qué? Es una pregunta que estoy haciendo, no estoy juzgando ni criticando para que la colonia gay no se enoje porque son tan sensible los hueones”.

“Quiero que les quede claro, chiquillas y chiquillos, entiéndamelo bien, no estoy haciéndole una crítica al señor Paris. No. Solo que me llama la atención que hoy salga esa aclaración. ¿Para qué? ¿A quién le sirve?”, cerró.