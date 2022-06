Patricia Maldonado "destrozó" a Eduardo Fuentes por defender el paro de La Red

"No me interesa tu opinión de periodista, me interesa que puedas evaluar... Eso hace un buen periodista”, señaló la Maldito.

La animadora del programa de YouTube "Las Indomables", Patricia Maldonado, se lanzó sin filtro en contra del rostro televisivo Eduardo Fuentes, quien defendió a los trabajadores movilizados por la crisis económica que se encuentra viviendo La Red.

La expanelista de Mega comentó que cree que la casa televisiva “son unos sinvergüenzas descarados que les roban a sus trabajadores, y ellos hablan de igualdad”, además añadió que cuando se abanderaron por Gabriel Boric durante su campaña presidencial fue “asqueroso”.

En esa misma línea, criticó al animador tras sus palabras frente a la movilización de los trabajadores. “Que no se venga a lavar las manos Eduardo Fuentes ahora, porque tomó la misma línea del canal, izquierda. Aquí lo que uno pelea es que te abanderizas con algo que no tiene sentido, como periodista tienes que ser pluralista”.

“No me interesa tu opinión de periodista, me interesa que puedas evaluar... Eso hace un buen periodista”, agregó. Finalmente, su compañera de programa, Catalina Pulido, aseguró que La Red perdió su línea editorial tras apoyar a la “izquierda”.