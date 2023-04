Patricia Maldonado confiesa que está viviendo un delicado problema de salud

La siempre controvertida cantante nacional, Patricia Maldonado, entregó nuevas pistas del delicado problema de salud que está afectando a su vida personal. En esta oportunidad, la panelista del programa Tal Cual anunció que estaría sufriendo un inconveniente en su oído que la tiene muy complicada.

Patricia Maldonado.

“Estoy con un problema de audición, pero también tengo mis años que no pasan en vano, tengo un problema que ya me descubrieron, que se originó por mi trabajo”, aseguró al medio Página 7.

“Mi actividad hizo que quedara así, ejemplo, los futbolistas a los 40 años están lesionados de la rodilla, yo por el exceso de decibeles y haber cantado desde muy niña con orquestas grandes detrás, se fue afectando el oído”, relató. A pesar de estar complicada, la artista no pierde la esperanza y se mantiene optimista. “Tengo 72 años, pero en la vida siempre hay un ángel de la guarda”, dijo.

“No soy creyente, pero creo que existe alguien destinado para ti (…) apareció un hombre maravilloso, Claudio, que me dijo ‘yo te soluciono el problema’”, afirmó. Sobre su especialista, dijo que él la ayudó a mejorar este aspecto de su vida. “Él me aplicó unos audífonos que son de última generación que te mueres, yo lo puedo programar para eventos, fiestas o reuniones”, relató.

“Entonces, me estoy acostumbrando con estos audífonos en ambos oídos, y con eso se solucionó el problema”, cerró la conductora del siempre controvertido programa de YouTube, Las Indomables, el cual conduce junto a la actriz Catalina Pulido.