Patricia Maldonado defendió la rutina de Los Locos del Humor en Rio Bueno

La cantante nacional, Patricia Maldonado, nuevamente lanzó una serie de polémicas declaraciones en un nuevo capítulo de Las Indomables, donde junto a Catalina Pulido se refirieron a la criticada rutina de Los Locos del Humor en la Semana de Río Bueno.

Cuando revisaban parte de la rutina, la expanelista de Mucho Gusto lanzó carcajadas. En tanto, Pulido indicó: “A mí no me afecta, pero súper malo el chiste. No puedo creer que te rías”.

“¿Sabes por qué (me rio)? Me imagino la cara de las mujeres que estaban ahí”, afirmó.

“Ellos pensaron ‘es un chiste, está dentro de un contexto’. El que se rio, se rio. Yo me habría reído. Pero, ¿qué pasa cuando los humoristas hablan de los pacos c…? ¿Yo me la tengo que comer?, ¿no tengo derecho a reclamar?“, señaló.

Luego, la "Maldito" le envió un mensaje a las feministas que criticaron la rutina de los comediantes. “Aguanten feministas, aguanten ¿No les gustó el chiste? Bueno, no se rían. Yo no me siento tocada con el chiste, para nada”, señaló.

Por último, Catalina indicó que ella tampoco se sentía ofendida por Los Locos del Humor, destacando que el problema era que sus “bromas” no eran políticamente correctas.