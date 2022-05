Patricia Maldonado culpó a la política por destruir el Festival de Viña

La "Maldito" cree que el máximo evento artístico nacional ha sufrido una baja en su calidad por culpa de la política.

Patricia Maldonado está enojada.

La cantante nacional Patricia Maldonado nuevamente lanzó un duro vaticinio en su programa de YouTube “Las Indomables”, asegurando que no ve un buen futuro para el Festival de Viña del Mar, debido a que el máximo evento artístico nacional ha sufrido una baja en su calidad por culpa de la política.

Los dichos de la ex panelista del Mucho Gusto de Mega los hizo en el contexto de los pocos festivales de la canción que se siguen realizando en el mundo y que, por una u otra razón, han perdido connotación mediática. “Ya no quedan festivales en el mundo. En la época mía los festivales eran muy importantes: Eurovisión, la OTI, el Festival de Viña del Mar, el festival de Japón y el festival de Malta. En esa época todos queríamos participar, todos queríamos ir a representar a Chile”, recordó.

Fue ahí cuando entregó su lapidario diagnóstico para justificar la decadencia de los eventos musicales. “Con el tiempo eso fue decantando porque empezaron a subir grupos a panfletear, de repente se metieron cuestiones políticas y cagó porque donde se mete la política, cagan. Puede ser el festival más bueno. Ahí tiene el caso del Festival de Viña”.

“El Festival de Viña no lo cagó la pandemia, lo cagó los hue... que se subían a panfletear políticamente y asquerosamente. Horrible. El Festival del Huaso, liquidado”, afirmó la "Maldito" asegurando que el confinamiento por la pandemia no fue el culpable de la no realización del evento. “Los festivales no están para eso, están para mostrar canciones. Cuando se mete la política y empiezan a panfletear todos estos babosos con pañuelito bailando las hueo... en el festival. Cagaron al Festival de Viña”, cerró.