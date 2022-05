Patricia Maldonado criticó tanta cobertura mediática al juicio contra Nicolás López

La líder de "Las Indomables" se refirió a la condena de cinco años y un día de cárcel que recibió el cineasta nacional.

Patricia Maldonado

La cantante nacional Patricia Maldonado no podía quedarse sin opinar sobre el caso que ha estado en la palestra del espectáculo en los últimos días. La conductora del programa de YouTube "Las Indomables" se refirió sin tapujos a la condena que recibió el cineasta Nicolás López, quien deberá pasar cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual, según dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar.

Durante las últimas semanas, el caso tuvo una amplia cobertura, que hasta incluyó filtraciones de los distintos testimonios que se entregaron a lo largo de juicio. “No conozco al señor López”, partió diciendo la "Maldito". “Y si lo he visto, no tengo idea quién es”, así que “lo conozco por televisión”. Es más, “no tendría por qué conocerlo porque yo no hago cine y él hace cine”.

Sin embargo, respecto su caso, comentó: "¿Por qué me llama la atención? Porque a mí me parece que todos los acosadores y violadores deben ir a la cárcel. Todos. ¿Por qué uno tiene más prensa y otros no?". Tras eso, tomó otro caso, aunque este último se encuentra recién partiendo: “Aún es inocente, porque no ha sido declarado culpable el cura (Felipe) Berrios”.

Por ahora, mientras la justicia no demuestre lo contrario, es inocente: “Pero si fuese culpable, ¿va a tener la misma suerte que el señor Nicolás López?”, relató. “¿Va a ser juzgado por cinco años y un día? Si es culpable que quede claro”, agregó. Finalmente, indicó que “entonces, a qué voy, ¿por qué este show mediático?”, se preguntó ella, quien recalcó que, ante este tipo de delitos, los responsables debiesen recibir siempre su castigo penal.