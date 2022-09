“¡Cabréate, hueón!”: Patricia Maldonado criticó sin filtro a Nicolás Maduro tras triunfo del Rechazo

Patricia Maldonado criticó a Nicolás Maduro.

Una dura respuesta por parte de nuestro país tuvo la crítica que realizó el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los resultados del plebiscito en nuestro país, donde la opción Rechazo ganó sin problemas ante el Apruebo a la Nueva Constitución.

El mandatario afirmó que "al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera”. “Nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron a una convención constitucional”, lamentó.

Ante esto, la animadora del programa Las Indomables de YouTube, Patricia Maldonado, decidió responder con todo a las declaraciones de Maduro. “Cabréate, hueón. si no te pesca nadie. Cómo te vení a meter a los problemas de nuestro país, soluciona los problemas que tenís en tu país, guatón seboso. Tienes a la mitad de Venezuela muerta de hambre, millones se han arrancado”, lanzó.

La expanelista del Mucho Gusto continuó con su descargo: “Eres un delincuente, el narcotráfico a hecho lo que ha querido en tu país. ¿Cuántos muertos tienes encima? ¿Cuántos muertos te has comido? Cada día estás más gordo, así la ponchera de tantos que te comís... de muertos”.

“Haz un gobierno decente, eres la escoria, ladrón. Ya no tienes más que robar, te arreglas los bigotes con quien quieres, pusiste plata para que ganara el Apruebo, pero no te resultó”, agregó.

Finalmente, advirtió que “no te va a resultar con nosotros, porque eso que ocurrió fue maravilloso y te tapó la boca. La gente en Chile no quiere un gobierno ladrón y mentiroso. No te metai con nosotros, no seas gil. No te la compramos”.