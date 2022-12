Patricia Maldonado criticó a Mon Laferte por obtener la ciudadanía mexicana

La opinologa nacional, Patricia Maldonado, nuevamente encendió las redes sociales al lanzar una dura crítica en contra de la cantante Mon Laferte, quien el pasado jueves reveló que pudo conseguir la nacionalidad mexicana, país en el que vive desde hace varios años y en donde su carrera dio frutos desde lo internacional.

En el programa de “Las Indomables”, "La Maldito" habló de Monserrat Bustamante. "Mi pregunta es: ¿Mon Laferte se hizo mexicana porque es perseguida en Chile? Yo creo que ella se hizo mexicana, y le encuentro razón, porque México es un país musicalmente mirado por todo el mundo, tienes grandes músicos, actores, pintores", fue lo que comenzó diciendo la reconocida mujer en cuestión.

Patricia Maldonado

Te puede interesar: Adriana Barrientos confesó cuánto dinero le ofreció un jeque para irse a trabajar a Dubái

Luego, aprovechó la instancia para decir lo siguiente al respecto: "Mon Laferte en Chile no tiene nada que hacer, estará trabajando en un boliche como muchos. Entonces por el lado musical sí le conviene a ella ser mexicana y no chilena porque tiene las puertas abiertas".

Finalmente, la ex Mucho Gusto indicó que "si ella está argumentando que lo hizo porque es perseguida, estaría mintiendo. Me parece inteligente la idea, a mi me encantaría tener la ciudadanía norteamericana", cerró.