Patricia Maldonado criticó a ME-O por asistir al matinal "Mucho Gusto"

Un momento de furia protagonizó la animadora de Las Indomables, Patricia Maldonado, en contra del matinal Mucho Gusto, luego que estos tuvieran de invitado al esposo de su animadora, Marco Enríquez-Ominami (ME-O). La opinóloga dio su parecer cuando en su programa comentaban respecto del triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, un cercano a ME-O, y de quien el político chileno habló en el programa de Mega.

“Hoy veía en la televisión a Marco Enríquez-Ominami hablando de lo de Brasil. Estuvo metido en un problema con los aviones que le pasaba Lula da Silva, en negocios que yo no puedo hablar porque no entiendo ese tipo de negocios”, inició la cantante, quien cuestionó con dureza el que haya aceptado la invitación para compartir pantalla con Karen Doggenweiler.

“Estoy tan acostumbrada a trabajar de forma decente, por la cresta”, reclamó la opinóloga, quien se quejó porque en esa entrevista la animadora quedaba inhabilitada de contrapreguntar a su marido.

“Yo decía, cómo un individuo va a un canal como Mega, donde su mujer es una de las animadoras (...) la deja limitada a no dar opinión, porque no puede dar opinión, aunque me diga lo contrario. Ella no podría decirle a su marido: ‘No estoy de acuerdo’. ¿Cómo su señora lo va a desautorizar?”, explicó.

Sobre el final lanzó sus dardos en contra de Mega y la industria televisiva. “¿Qué está pasando en la televisión? Va un individuo como Ominami, que no le ha trabajado un día a nadie. Yo no puedo creer que esto esté pasando, me causó (...) la televisión perdió el norte hace mucho rato (...) las plataformas y canales más pequeños, como TV+ o Zona Latina, son los que la llevan", agregó.

"Para mí lo que ocurrió hoy fue una sinvergüenzura. Con el cariño que le tengo a Mega, lo digo de corazón, han cometido grandes errores, pero el de hoy (miércoles) fue garrafal”, cerró la "Maldito".