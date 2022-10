Patricia Maldonado confesó que lloró tras la muerte del Sargento Retamal

La cantante nacional Patricia Maldonado reaccionó con bastante pena al asesinato del Sargento de Carabineros, Carlos Retamal, quien falleció luego de ser golpeado por un sujeto que participaba en un carrera clandestina en San Antonio, Región de Valparaíso.

A raíz de esta situación, en el programa “Las Indomables” quisieron abordar el tema en profundidad. “Hoy quiero empezar distinto, porque ha sido un día doloroso, no tenemos muchas ganas de cantar... Aunque mucha gente piensa que no somos seres humanos, somos seres humanos”, partió diciendo la exMucho Gusto.

En la misma línea, aclaró que “somos personas que tenemos sentimientos y que las cosas que pasan en nuestro país nos duele y nos hacen llorar”.

“Reconozco que hoy en la mañana y en la tarde he visto todo lo que ha ocurrido con el carabinero asesinado brutalmente, Carlos Retamal, y digo que hace mucho tiempo no lloraba con tanta pena y todavía tengo mucha pena”, lamentó.

Posteriormente, Maldonado aseguró que “es una sensación muy extraña, porque ver a su padre qué hombre que habla más claro, qué hombre más culto, más educado, su hija... ver a los bomberos desfilando con lágrimas en los ojos, es una cosa que el país tiene que tomar en cuenta”, sostuvo.

Finalmente, comentó que los enfrentamientos con Carabineros de Chile no eran tan frecuentes. “Lo que está sucediendo en nuestro país antes del 18 de octubre no ocurría (...) Estamos viviendo un Chile que no nos pertenece”, dijo.

Cabe recalcar que el Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo, el presunto autor del homicidio del carabinero, se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, donde reconoció el crimen. Recordemos que el detenido quedó en prisión preventiva y la investigación tiene un plazo de 120 días.