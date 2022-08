Patricia Maldonado confesó que le gusta que le digan "cochinaditas" en la oreja

La cantante y animadora nacional reveló cómo le gusta que la conquisten en el programa Las Indomables.

Patricia Maldonado

Una erótica confesión realizó la tarde del pasado jueves la cantante y animadora nacional, Patricia Maldonado, en el reciente capítulo del programa Las Indomables, espacio que conduce por YouTube junto a Cata Pulido.

Fue en medio de una conversación con su compañera donde se desahogó y contó una infidencia de su vida más privada. La ex panelista del Mucho Gusto contó sin filtro cómo le gusta que los hombres la conquisten. “Los que dicen: ‘tus ojos son como la luna...’. Anda a reírte de tu abuela, hueon No me digas huevas. Es automático que reaccione así, me provoca pudor, me provoca vergüenza”, explicó.

Y en esa misma línea, aclaró: “prefiero que me lo digan en la cara y en vivo: ‘me gustai más que la cresta’. Eso sí. Yo soy animal, bruta y animal. Que me digan: ‘ven para acá que voy a reventarte mierda’”.

Además, la Maldito reveló una particular frase que la entusiasma de inmediato. “Y me gusta que me digan cositas aquí en la oreja, que me digan cochinaditas. Eso me gusta a mí”, cerró en medio de su particular minuto de confianza.