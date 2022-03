Patricia Maldonado confesó por qué no le gusta viajar a Santiago

La cantante aún recuerda cosas del Estallido Social: “No te olvides que decían que el que no baila no pasa, fue una humillación a todas las personas”, lanzó.

La opinóloga nacional Patricia Maldonado se encuentra disfrutando su tercera edad desde hace algún tiempo en su gran casa ubicada en Curacaví, en compañía de su esposo.

A pesar de eso, de vez en cuando debe ir a Santiago para liderar distintos proyectos. Una situación que, sin embargo, confesó en las últimas horas, no la tiene nada tranquila. Así lo dejo ver en el reciente capítulo del programa Las Indomables, el cual conduce junto a Catalina Pulido.

“Yo me he reído tanto, tanto, tanto. Hoy me tocó hacer un cuento en Santiago…, y voy lo menos posible a Santiago, te lo digo de todo corazón. Tengo síndrome de la cabaña”, le dijo a la actriz, que la miró algo extrañada, como no sabiendo a qué se refería.

Entonces, la cantante le explicó: “Tú te quedas en tu casa porque no quieres encontrarte con el exterior. Esto ocurrió después de la pandemia, no quieres correr riesgo por la pandemia, pero primero fue por el 18 de octubre, el terror de salir a la calle…”.

“No te olvides que decían que el que no baila no pasa, fue una humillación a todas las personas porque si tú no bailabas o no pagabas un peaje, estos hijos de pe... no te dejaban pasar y era normal, pero ahora tú no dejas pasar a estos huachos y resulta que no, qué horror y la democracia”, agregó.

La "Maldito" sugirió que, por eso, “la gente empezó a tratar de no ir. A continuación inmediatamente vino la pandemia y eso te obligó a quedarte definitivamente en la casa (...); hace que tú te vayas estresando. Por ejemplo, me invitan a comer y yo ‘no, gracias, te pasaste’... ‘Pero Maldo, cómo no vas a salir a comer’. ‘No, te juro que no’. Prefiero almorzar, esa onda, más temprano”.

Tras escuchar las palabras de su compañera, Pulido se le sumó: “Estoy igual, estoy totalmente ermitaña, síndrome de la cabaña, me encanta estar en mi casa, cosa que nunca antes había sido casera”.

La conclusión para Las Indomables es que actualmente la capital pasa por un período de inestabilidad en lo que respecta a los temas de seguridad.