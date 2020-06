Patricia Maldonado 'barrió el piso' con la sexualidad de Daniela Vega

“Le guste o no le guste, es hombre”, expresó la cantante nacional en su programa radial "Las Indomables".

Unas polémicas declaraciones emitió la cantante nacional Patricia Maldonado, donde criticó a la actriz Daniela Vega, tras el debut del primer teaser de La Jauría, que se estrenará el próximo 10 de junio por Amazon Prime Video.

La ex panelista del matinal "Mucho Gusto", ocupó su espacio radial en el programa "Las Indomables", para insistir en que la protagonista de Una Mujer Fantástica “no es mujer”.

“No me metan cosas en la cabeza, porque si no me las metieron cuando tenía 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ¿ustedes creen que a mí me van a meter el cuchufli en el ojo a los 70?, no sean hueon…”, comenzó expresando la animadora del espacio que se transmite por YouTube.

En ese sentido, sostuvo que “yo lo digo responsablemente y no estoy ofendiendo, ni le estoy diciendo nada que no sea cierto, la señorita Vega, aunque tenga documentación de mujer, es hombre”.

Además, aseguró que “yo sé que esta hue… va a repercutir, me da lo mismo, me importa un cuchufli, porque lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico”.

Antes de cerrar, Patricia Maldonado explicó que Daniela Vega “nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca va le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste”.