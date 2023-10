Patricia Maldonado arremete contra diputada Schneider

Patricia Maldonado se lanzó con todo contra un video compartido por Convergencia Social en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Libre y Seguro en que la diputada Emilia Schneider arremete contra el Consejo Constitucional.

“Recapaciten, entiendan que los derechos de las mujeres son un consenso amplio en nuestra sociedad y retroceder sólo divide más y nos aleja de tener una Constitución que nos una, que era lo que prometían en campaña”, dijo la parlamentaria en el registro.

🟣 Las mujeres estamos en alerta. En este Día de la Acción Global por el Aborto Libre y Seguro, reiteramos que no retrocederemos en nuestros derechos a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.



💬 Compartimos palabras de @emischneiderv @ncarolachilota y @lorenafriesm pic.twitter.com/HFhjR7QTnY — Convergencia Social (@la_convergencia) September 28, 2023

Patricia Maldonado se lanza con todo

Tras ver el video, la opinóloga no se guardó nada y comenzó a despotricar.

“¿Qué estai fumando? ¡Si voh no podí abortar!”, disparó la conductora de Las Indomables.

“El aborto es exclusivamente para las mujeres, un hombre jamás podrá hacerlo, así se opere cuarenta veces. Nunca en su vida va a tener un hijo en su vientre, entonces deja de dar jugo”, añadió.

La "Maldito" aclaró que “yo no estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con el aborto en ciertos casos, pero una persona se tiene que cuidar. Hombre y mujeres. Si un hombre no quiere embarazar a una mujer, entonces se debe cuidar”.

Finalmente, le envió un mensaje a la diputada “¿Hasta cuándo seguí con eso? Déjate de hue... No te pongai por el lado de la mujeres y el aborto, porque no te cree nadie. Tú perteneces al mismo equipo de no creíbles y dar jugo de la Campillai. No te lo mando a decir con nadie... me dan risa”.