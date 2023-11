Patricia Maldonado arremete contra Cathy Barriga

La polémica animadora de Tal Cual, Patricia Maldonado, habló sin filtros de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. El descargo de Maldonado ocurrió durante su participación en el último capítulo del programa Podemos Hablar. La comentarista se refirió a la polémica que protagonizó junto a Barriga a mediados de año.



Durante la premiere de la película de Barbie, a la cual la panelista de Me Late Estelar asistió disfrazada de la icónica muñeca, despertó la ira de la cantante. “Imagínate, alcaldesa de Maipú y ahora va de notera. O sea, ¿Qué le pasó a esta señora por la cabeza? Y va vestida de Barbie”, comentó durante su programa Las indomables.

“Me río de que ocurra una cosa así. O sea, perdón, con un marido diputado, con un suegro ex casi Presidente de la República y en patines disfrazada de Barbie. ¡Es una hueá muy rara!”, sentenció.

¿Qué dijo Patricia Maldonado esta vez?

Ante los dichos de la comunicadora, Cathy Barriga contratacó y su respuesta fue leída por Jean Philippe Cretton: “la señora Maldonado es un producto... Este producto alguna vez lo consumí, me hizo mal, me hizo llorar, me dolió el estómago, pero ya no lo consumo hoy”.

Cuando se le consultó por su opinión, Maldonado comenzó ironizando la contestación de la ex alcaldesa: “Me parece fantástico porque lo sigue consumiendo y no se ha dado cuenta. Salir como Barbie ya está consumiendo el mismo producto tóxico, cuando tú haces el loco de esa manera...”.

“Primero aclaremos las platas de la Municipalidad y después contestamos, vamos por parte. Aclaremos el problemita que tiene con la Municipalidad (...) Vamos con el billetito mamita, aclare la situación que tiene para que salga como entró, por la puerta y no salga por la ventana”, concluyó.