Patricia Maldonado anunció una posible candidatura a la alcaldía de Viña del Mar

La líder del Pinochetismo anunció que tendría listo un cupo para ingresar a la política.

La cantante nacional, Patricia Maldonado, anunció el pasado viernes en su programa "Las Indomables", que está a un paso de ingresar a la política tras ser despedida del matinal "Mucho Gusto" de Mega.

La líder del pinochetismo, le dijo a su colega Catalina Pulido que un partido de derecha, que hasta el momento se desconoce, le dio un cupo para que sea candidata a alcaldesa, donde circulan los nombres de Viña del Mar o Ñuñoa.

“Cuidado Marlen Olivari, porque me están ofreciendo ese cupo a mí y yo no me he decidido ni por la diputación ni, por la senatoria, ni por la alcaldía”, agregó, encarando a Olivarí quien también tiene aspiraciones al municipio de la Ciudad Jardín.

Pero no solo esto, sino que también sostuvo que se realizó un sondeo en el que ella sería carta seguro para ganar.

“Se hizo una encuesta a todo nivel, no solamente en Viña, sino que Ñuñoa, varias partes, y se pueden morir la votación que saqué. Así que, por favor Marlen, no te hagas ilusiones”, sentenció la cantante.

Fuertes críticas a Marlen Olivarí

Patricia Maldonado aprovechó de "repasar" a Olivari. Junto a Pulido se sorprendieron porque la ex “Morandé con compañías” está estudiando derecho. “¿Cómo está estudiando leyes, hizo la PSU? Perdonen mi ignorancia”, consultó la actriz.

“Modelo, comunicadora, estudiante de derecho y cantante, cantante…”, leyó Maldonado en la entrevista de La Cuarta, agregando:“Perdón, yo creo que ahí se equivocaron”.

“Esas, por lo general, tocan un instrumento”, aseguró la conductora de “Las indomables”.