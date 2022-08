Patricia Maldonado alabó a Marcelo Ríos tras entregar su apoyo al Rechazo

La cantante nacional se refirió al video que publicó el ex tenista para apoyar el Rechazo en el Plebiscito de Salida.

Patricia Maldonado

Un polémico video compartió la semana pasada el ex tenista número uno del mundo, Marcelo Ríos, donde hacía público su apoyo a la opción Rechazo de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, donde se definirá si Chile aceptará el borrador de la Nueva Constitución.

"Vivimos un momento histórico, donde se juega la final de este campeonato. Yo voto Rechazo, porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser número uno", decía parte del video publicado por el ex número 1 del mundo.

Pese a que generó muchas críticas, también fue mucha gente la que lo apoyó. Una de ellas fue Patricia Maldonado, actual panelista del programa Las Indomables de YouTube. “‘¿A quién le ha ganado el Chino Ríos?’, eso preguntó una tonta. Para la tonta que dijo eso, sepa que ha sido una lumbrera en el deporte, que nos dio satisfacciones maravillosas al igual que el Bam Bam Zamorano, igual que (Marcelo) Salas, y muchos otros”, comenzó diciendo en relación a las críticas que había recibido el ex tenista.

“Hasta el más estúpido y más ignorante sabe quién es la figura del Chino Ríos. Por eso yo me alegro que el Chino tiene huevos, tiene cojones, tiene pantalones para decir de frente lo que quiere”, continuó diciendo la Maldito. “Está en todo su derecho. ¿Por qué tiene que opinar como el resto? ‘No, es que no voy a opinar porque la gente me va a cagar’. ¡Le importa un comino al Chino Ríos!”, cerró la cantante.