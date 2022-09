Patricia Maldonado aclaró los rumores sobre su partida definitiva de Chile

La cantante y opinologa nacional, Patricia Maldonado, se tomó las redes sociales durante las últimas horas para hablar un poco de sus vacaciones en los Estados Unidos.

La animadora del programa Las Indomables viajó a Norteamérica para ver a los integrantes de su familia que viven por esos lados, pero no ha dejado de trabajar ni de participar en su espacio que se emite a través de YouTube y que comparte con la actriz Cata Pulido.

“Con un calor en la mañana, salí, pero qué cosa más rica”, comentó la ex panelista del matinal Mucho Gusto de Mega sobre cómo ha estado el tiempo en el país del "Tío Sam". Luego, la cantante no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje a sus detractores, quienes ya se preguntaban si regresaría al país o se quedaría a vivir fuera de nuestras fronteras.

“Soy tan feliz aquí, pero no me voy a quedar, me encantaría quedarme, zurdos, pero no me voy a quedar porque tengo mis nietos, familia, marido… en Chile”, relató. Eso sí, reveló que su idea es viajar regularmente a Estados Unidos.

“Quiero estar viajando constantemente para acá, ya lo decidí”, contó la Maldito, quien aseguró que buscará una mejor locación para hacer su programa, el cual realizó en su última edición con el celular puesto en una planta.