Pato Oñate indignado por mensaje de diputado tras muerte de su esposa con cáncer: “¡No te lo acepto hueo... es una humillación!”

El periodista Patricio Oñate se descargó con todo a través de redes sociales tras la muerte de su esposa María Cecilia Briceño, quien perdió la vida tras darle la pelea al cáncer. En concreto lo que molestó al comunicador, fue que el diputado de Chiloé Fernando Bórquez, mandara una fotocopia en blanco y negro de su esposa con un mensaje de condolencias.

El periodista se indignó con el formato de las condolencias y aseguró que el parlamentario había copiado y pegado el texto, sin ni siquiera haberlo escrito. Así mismo dijo que por acciones como esta el país estaba como estaba. Cabe mencionar que el video de sus descargas lo publicó en TikTok y se pudo ver el ataúd de su esposa en medio de una sala en donde se realizó el velatorio.

¿Qué dijo Oñate en su video de Tiktok?

"Esto me lo mandó el diputado de Chiloé, Fernando Bórquez. No tengo nada contigo, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, hueón. Por esos las cosas se hace mal, porque ustedes, que tienen el poder, hacen lo que quieren” partió diciendo bastante molesto y con la voz entre cortada a ratos. “Me mandaste esto tú. No te lo acepto, hueón, es una humillación, indignante”, agregó.

Bajo esta misma línea aseguró que el mensaje fue un “copiar pegar” y solo por cumplir. “Lo copiaste y lo pegaste. No sé si te lo hicieron, pero peor todavía. No quiero esto, es una vergüenza, es tan humillante y eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen”, manifestó.

El mensaje decía en específico: “Fernando Bórquez Montecinos lamenta el fallecimiento de María Cecilia Briceño Reyes. En estos momentos difíciles quisiera expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que el tiempo les traiga paz y sanación (…) Descansa en paz”. Recordemos que, Briceño falleció el pasado 9 de abril a eso de las 13:00 hrs.