Pastor evangélico busca financiar su campaña para alcalde con Onlyfans

Cristian Mestra, es un pastor evangélico de 32 años que está en Onlyfans. Pero su cuenta no es común, ya que es el candidato para ser el próximo alcalde de Turbo, en Colombia.

El hombre ingresó a la plataforma de contenido adultos para lograr reunir fondos para su campaña.

En conversación con el diario El País, señaló que “cada quien hace (lo que puede) con lo que tiene”.

“Cada vez que una persona es alcalde acá, llega con compromisos muy altos. Trabaja pensando en pagar lo que prometió en campaña, en vez de satisfacer las necesidades reales”, diagnosticó.

OnlyFans, según lo que indica Maestra, es una forma de financiarse sin quedar condicionado a los donantes. “Quiero hacer una campaña independiente, en lo posible”, afirmó el pastor evangélico.

Te puede interesar: Joven madre se llenó de críticas por vestido que usó para un bautizo

De acuerdo al medio citado, la cuenta cristian_valiente_hot en OnlyFans es parte de la inspiración divina, en la que Cristian se apoya cuando lo cuestionan.

“Un pastor en una ocasión me dijo, como una especie de revelación, que yo sería alcalde de Turbo. Pero que para serlo tendría que hacer las cosas que nunca en mi vida había hecho. Cuando hago cosas que generan ruido, me acuerdo de lo que él me dijo”, dice.

“Como soy joven, creo que debo tener la capacidad de asumir riesgos”, reconoció.

El pastor evangélico asegura que no subirá el tono de su OnlyFans hasta el punto de mostrar sus genitales, ni siquiera si eso le garantizara multiplicar las suscripciones.