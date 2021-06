Pasajero de microbús fue atacado con alcohol gel en la cara por no querer usar mascarilla

El hecho se registró en un microbús de la empresa Sol y Mar en la comuna de Viña del Mar.

Un tenso momento se viralizó durante las últimas horas a través de redes sociales, donde se puede ver como un grupo de pasajeros denunciaron y atacaron a un sujeto que no llevaba puesta su mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 en la comuna de Viña del Mar.

La negativa de usar la mascarilla por parte del joven generó la molestia de las personas al interior del vehículo, lo que produjo una fuerte discusión, según detalló la prensa local.

Tal como se aprecia en el video, una mujer advirtió al joven para que se pusiera el barbijo, sin embargo el aludido se mostró reacio ante la solicitud, causando la incomodidad de los presentes.

“Tú no sabes lo que está sucediendo en el planeta”, argumentó el aludido, mientras era amenazado con llamar a Carabineros. Además, agregó que “no me pienso bajar porque pagué mi pasaje”.

La actitud del hombre solo aumentó el enojo de los involucrados, quien fue rociado con alcohol gel en su rostro por una mujer. “Están locos ustedes. Estoy respirando el aire que me corresponde por naturaleza”, expresó el denunciado.

Finalmente, el joven fue bajado del vehículo por efectivos de Carabineros. “Debo ir a buscar el finiquito para mi hijo, cómo no comprenden”, afirmó.

