Pasajero con diarrea explosiva obliga a un vuelo aterrizar de emergencia por “riesgo biológico”

Un pasajero de un vuelo de la compañía Delta Airlines con destino a Barcelona, el pasado viernes, obligó a su avión a regresar a su aeropuerto de origen, en Atlanta, donde tuvo que aterrizar de emergencia.

“Riesgo biológico” fue el motivo del aterrizaje forzoso, provocado por la diarrea de un hombre que se había logrado esparcir por todo el avión.

La tripulación del avión tuve que pedir permiso hasta la torre de control y para cambiar el rumbo y así poder limpiar la aeronave.

El programa de televisión ‘Versió RAC1′, conversó con uno de los pasajeros identificado como Carles, quien es un médico que viajaba en el vuelo acompañado de su familia.

LO ÚLTIMO: Un vuelo de Delta Air Lines que iba de Atlanta a Barcelona debió dar media vuelta y regresar al aeropuerto después de que un pasajero sufriera un incidente de diarrea. pic.twitter.com/p8Y2NZOILT — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) September 6, 2023

Aerolínea entregó compensación por incidente del pasajero

“Había 15 o 20 filas afectadas, eran muchos metros. Si no lo hubiese visto, no me lo podría haber imaginado”, relató el doctor, quien aseguró que toda la situación se desarrolló en total tranquilidad.

A pesar, de que el hombre con diarrea estaba tumbado en el suelo, no necesitaron asistencia médica.

“Me comentaron que el pasajero había dejado diarrea y vómito por todo el avión” (...) “Hacia la mitad de la avión, el pasillo de la izquierda era un festival”, comentó el médico.

“No notamos ningún olor”, reveló el pasajero del avión. Incluso, contó que luego de esperar casi dos horas en el terminal de origen, volvieron a subirse al mismo avión.

“Estaba impecable. Todo el mundo se lo tomó muy bien”, afirmó.

Finalmente, Delta realizó una compensación con un descuento de 200 dólares (con la misma aerolínea) hasta el 1 de septiembre del año que viene.