Partido político busca que el doctor Ugarte participe en el proceso constituyente

El PPD propuso incorporarlo a una lista conjunta con el Partido Socialista, pero él aclaró que no se siente cercano a ningún conglomerado.

El doctor Sebastián Ugarte, quien se ha destacado por sus intervenciones en los matinales de la televisión chilena, evalúa participar en un eventual proceso constituyente en caso que gane la opción "Apruebo" por una Nueva Constitución.

Y es que tras los sondeos de Cadem -que lo posicionaron como el personaje mejor aprobado de la crisis-, le abrieron el apetito a los partidos políticos que buscan la participación del galeno en las elecciones.

El jefe de la UCI de la Clínica Indisa aseguró a La Tercera PM que nunca ha sido convocado por partidos a asumir cargos de representación popular ni se ha interesado por aquello, el eventual cambio a la Constitución podría ser su primer acercamiento.

"Cuando ocurre este fenómeno de que se plantea la posibilidad de la reforma a la Constitución, me parecía interesante la posibilidad de participar como independiente para aportar algunos puntos de vista, sobre todo el temas de salud. Sí, en algún momento lo he evaluado, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que Chile no es un país muy acogedor para los independientes y postular es muy difícil. No me quita el sueño", precisó.

Y uno de los partidos que ha despertado su interés por el médico es el PPD, quienes evalúan impulsarlo como candidato independiente en una lista del PPD-PS, aunque Ugarte aclaró que nunca ha militado ni se siente cercano a ningún conglomerado.