Parlamentarios oficialistas denunciarán al CNTV la franja de la Lista del Pueblo

Desde el organismo afirmaron que no tienen incidencia en los contenidos emitidos y llamaron a mantenerse "dentro del marco del respeto y la democracia".

Un grupo de parlamentarios oficialistas cuestionaron duramente la franja electoral presentada el pasado sábado por la Lista del Pueblo, donde celebraban la supuesta muerte del presidente Sebastián Piñera, quien fallecería de un infarto ante la eventual victoria de sus candidatos en las elecciones para la Convención Constitucional (CC).

El senador Iván Moreira (UDI) aseguró al respecto que “si los chilenos demandan en democracia una nueva Constitución, tiene que ser con debate de ideas, no con una franja electoral que se transforma en la franja de la muerte con un llamado a la violencia”.

“Esos constituyentes son los que no queremos en Chile para la democracia que queremos construir más sólidamente. El no hacer lo correcto es no entender verdaderamente lo que ha pasado en Chile producto del estallido social”, agregó.

Por su parte, el diputado Sebastián Torrealba (RN) dijo sobre el registro que “es una incitación al odio que no vamos a aceptar y por lo tanto vamos a ir al Consejo Nacional de Televisión para que esa franja no sea presentada durante el proceso constituyente”.

“Hoy día lo que necesitamos son acuerdos, diálogo y menos violencia. Ese discurso incita a ella y va en contra de la democracia, simplemente no lo vamos a aceptar” manifestó.

En la misma línea, el también diputado Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “este tipo de incitaciones al odio y a la violencia deben ser condenados por todos, siendo el Consejo Nacional de Televisión en primer lugar el que de oficio a petición de parte pueda sacar esta franja electoral de circulación para evitar que el odio y la violencia se tomen el proceso constituyente”.

“Al mismo tiempo esperamos la condena de todos los partidos políticos incluido el Partido Comunista, para que no veamos en Chile un proceso que genere odio, que genere violencia y que impida un proceso constituyente como el que todos los chilenos estamos esperando”, indicó.