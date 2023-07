Parisi y Eric Campos protagonizaron un tenso cruce en vivo

El excandidato presidencial, Franco Parisi, y el secretario general de la CUT, Eric Campos protagonizaron un tenso debate en vivo y en directo.

En el último episodio de Sin Filtros, el líder del Partido de la Gente (PDG) afirmó su deseo de multiplicar el número de emprendedores en el país.

“Si aquí seguimos con la idea de que el emprendedor es el malo y que el trabajador...”, alcanzó a decir Franco Parisi, cuando fue interrumpido abruptamente por el dirigente.

“No, no, no. Los empresarios. No vengas a mezclar. Los grandes empresarios, los emprendedores no están en la CPC y tú lo sabes. Para que no mintamos: tú sabes perfectamente que quienes están en la CPC y la SOFOFA no son los emprendedores, que nosotros también defendemos, y que muchas veces participan en cadenas productivas y que además no tienen derecho a seguridad social y la salud”, comentó Campos.

"Yo se lo explico de inmediato, don Eric", le contestó Parisi.

A lo que Campos contestó evidentemente molesto, "No, si no me tienes nada que explicar"

"Deje decirle lo siguiente: el emprendedor y la clase media en Chile está sonada. Yo quiero más emprendedores, porque un emprendedor me va a generar cinco empleos a lo menos", le rebatió el excandidato presidencial.

El dirigente de la CUT no se quedó callado y lanzó "¿Y usted sabe que su sector rechazó una reforma tributaria que mejoraba el emprendimiento?".

A los gritos Parisi contestó "¡Mentira! No es sector mío. Era una pésima reforma. Don Eric, usted se quedó en el pasado".

Revisa el tenso cruce de Parisi y Eric Campos: