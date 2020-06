Paris le dio la espalda a Mañalich con sincera crítica en el Senado

El ministro Enrique Paris explicó ante la Comisión de Salud del Senado, que no se trata de un ministro de continuidad, donde además, aseguro que respeta la gestión realizada por Jaime Mañalich, pero que evidentemente es necesario corregir ciertas cosas que a su juicio no se hicieron bien, tal como la vuelta a la normalidad, el retorno seguro y el carnet de salida.

En ese sentido, enfatizó que tiene sus críticas y que no es un “yes man”. Asimismo, llamó al oficialismo y también al Gobierno a que no lo mal entiendan.

“En parte tengo que ser de continuidad porque ingreso a un Gobierno, pero en parte también tengo mis críticas. Yo no soy un yes man, entonces obviamente si yo tengo unas cosas que no me parecen bien tengo que decirlas. Por otro lado, corregir las cosas que yo mismo critiqué, no piensen que estoy atacando al Gobierno, sino que lo que estoy tratando de hacer es corregir lo que no se hizo bien”, señaló ante la mencionada instancia parlamentaria.

Igualmente, el senador del PPD y miembro de la instancia, Guido Girardi, criticó la estrategia que se ha venido utilizado, la cual dejó al país con altas cifras de fallecidos y contagiados.

“El argumento de que la estrategia fue exitosa, tenemos que sacar conclusiones de por qué estamos teniendo de la mayor cantidad de casos o contagiados por millón de habitantes del mundo y por qué vamos a tener una de las mortalidades más altas del planeta. Yo creo que la estrategia ha sido un total y absoluto fracaso”, acusó.

También destacó que “lo importante es que el ministro pueda rectificar algunas cosas desde el punto de vista del diagnóstico y comunicacionales”.

Sin embargo, la senadora UDI Luz Ebensperger no cree que la estrategia fuese un fracaso, sino más bien se trató de una “tarea difícil” en la que se requiere unidad.