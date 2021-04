"Paren su webeo": Eduardo Fuentes se lanzó contra las nefastas autoridades de Gobierno

El periodista de La Red alzó la voz luego que el Consejo de Defensa del Estado rechazara la demanda que busca indemnizar a 22 víctimas de trauma ocular durante las manifestaciones en Chile.

Un tenso momento protagonizó el animador de "Mentiras Verdaderas" de La Red, Eduardo Fuentes, quien no ocultó su molestia tras revelarse que el Consejo de Defensa del Estado rechazó la demanda de 22 personas que sufrieron daño en sus ojos, argumentando que el monto de la indemnización es "desproporcionado".

Ante el hecho, la invitada al espacio, Fabiola Campillai, reveló que "no hemos tenido ningún acercamiento de parte de ellos, ni el Estado, ni el Gobierno ni Carabineros, no se hacen cargo de nada, estamos esperando hace más de un año una fecha de juicio que aún no ha llegado", agregando que a raíz de la pandemia se ha hecho más difícil poder llevar a cabo su rehabilitación.

"En este país hay que tener un MBA de paciencia", intervino el animador tras escuchar las declaraciones de Fabiola.

En ese sentido, y después de una larga charla con sus invitadas donde Campillai dejó en claro que el funcionario policial que le disparó "no fue desvinculado de la institución, está solo apartado de sus labores, sigue con un sueldo igual al que tenía, solo está con arresto domiciliario en la casa de su madre".





"Si tuviera que decirle algo, él me condenó a vivir una vida que yo no merecía, yo no hice nada para que él me disparara, solamente iba a trabajar, me condenó a la oscuridad, no tengo perdón para él, lo que él hizo no tenía justificación ni la va a tener nunca, dañó mi vida", fue la sincera reflexión de Fabiola.

Te puede interesar: Dr. Kong encaró sin filtro a Andrónico Luksic tras saludo a personal médico en redes sociales

Luego, se sumó a la conversación Francisca Mendoza, profesora que también sufrió trauma ocular en febrero 2021, quien contó como sucedió el incidente en donde recibió un proyectil en su ojo mientras se manifestaba pacíficamente en Plaza Dignidad.

Fue ahí, cuando Eduardo Fuentes hizo un potente llamado a que el programa de reparación para las víctimas funcione, y funcione bien, porque "no sirve".

Te puede interesar: Investigador de Oxford dejó en evidencia el nivel de estupidez de Axel Kaiser

"A la gente que toma las decisiones pónganse las pilas, ya la han cagado demasiado, paren su web..., estamos chatos", reprochó el animador de La Red.

En este sentido, el animador manifestó que “a las autoridades que toman las decisiones, ya la han cagado demasiado”.

Revisa el momento a continuación: