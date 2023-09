Pareja indígena es discriminada en vivo y en directo en un matinal

Una pareja indígena fue discriminada durante una nota en vivo y en directo de un matinal. La situación ha generado la indignación y ya acumula cientos de reclamos contra el programa de televisión.

“Dígame una palabra en indio”, exclamó la periodista Maggie Vigil a dos pasajeros que se encontraban viajando en el metro de Buenos Aires.

La pareja es Wari Rimachi, sanador ancestral, y su señora Kantuta Killa, quienes fueron entrevistados por la notera del matinal “Bien de mañana”, programa conducido por el comunicador Fabián Doman, en El Trece.

“Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios”, lanzó Rimachi frente a las cámaras, por mientras en el estudio se escuchaban risas y gritos

“Andate Magui. Tampoco que me dé clases de moral. Dale, dale, dale, dale… Ya me banqué bastante que el señor te trate un poco mal al principio, ya que la señora también te trate mal, no. Dos no. Me banqué al señor contestando mal de entrada, no dije nada, ya que la señora nos venga a dar clase de moral de lo que es o lo que no es… perdónenme, con todo respeto lo digo. Tiene ella derecho de no contestar a quien vota, pero punto. Además, Magui se lo preguntó de manera amable y muy simpática”, disparó el conductor Doman.

Te puede interesar: Chilena reveló los impresionantes comentarios que recibió en Estados Unidos por su nacionalidad

Matinal se llenó de denuncias por sus dichos a la pareja indígena

Según la información entregada por el medio local Página 12, el equipo de Pueblos Originarios de la Defensoría del Público de Argentina comunicó que hasta hace unos días habían recibido 283 reclamos por la entrevista.

"El tono discriminatorio y burlón de una entrevista televisiva a un matrimonio de una comunidad originaria recibió un récord de reclamos de parte de las audiencias en la Defensoría del Público, que escalaron a casi 300, mientras la pareja, acompañada por el Tercer Malón de la Paz, evalúa realizar una denuncia", señalaron en el citado medio.