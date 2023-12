Pareja de Jordan 23 sale al paso tras video de agresión

La polémica que rodea a Jordan 23 por los videos filtrados, donde supuestamente agredió a su pareja, sigue. Hoy salieron a la luz nuevas imágenes en donde el artista urbano y su polola con dos meses de embarazo parecen estar peleando. El nuevo video se viralizó rápidamente en redes sociales y levantó el debate. Una de las preguntas que se hicieron los usuarios era respecto a cómo respondería esta vez Millaray, la pareja del cantante.



Polola de Jordan 23 se sincera



Anteriormente, la joven salió a desmentir el hecho de que su pareja la haya agredido y que el video estaba fuera de contexto. Dada su reacción, la redes sociales se debatían entre sí Millaray volvería a desmentir todo, o rompería finalmente el silencio. La respuesta llegó en una historia que la joven publicó a través de su cuenta de Instagram. En el mensaje, la muchacha afirma que no seguirá tolerando este tipo de situaciones.



“No volveré atrás, arto nos a costado poder salir adelante de todo eso como familia”, comenzó afirmando la joven. “Todas las terapias que hemos ido como familia y yo solita pa` que un recentio` venga a dañarme… No weon no lo voy a tolerar. Mil cosas he pasado para no tener los mismos errores en mi vida, en la vida de mis hijos. Y cuesta más que la mier… cuesta caleta de tiempo”, aseguró.



Continuó su descargo comentado las dificultades que ha pasado a lo largo de su vida y que la han llevado a “poner su salud mental en manos de psicólogos”. Sin embargo, sostiene que su voluntad por superarse y dejar el pasado atrás por su bien y el de sus hijos es lo que la mantiene en pie. Finalmente, sentencia que no dirá nada mas respecto al tema, pues “no tengo intención de seguir dándole pantalla a este personaje”.