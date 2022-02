¿Para leer el diario? Mauricio Israel reveló por qué decidió volver a la TV

El ex rostro matutino de Mega se sumará a las pantallas de TV+ con un show deportivo que debutará en marzo.

El ex conductor de Mega, Mauricio Israel, se prepara con todo para regresar a la pantalla chica junto al programa deportivo de TV+, Círculo Central.

El animador confirmó que regresaría a la tv nacional junto a Felipe Bianchi y Marco Sotomayor en un show que debutará el domingo 6 de marzo a las 21:30 según reveló en conversación con el sitio Página 7, donde profundizó en sus razones para retomar su trabajo en la tv chilena.

“Acepté el desafío porque después de 14 años se me brinda esta oportunidad y quise tomarla. Son muchos años fuera de Chile y estamos en un momento en que quería estar acá… quería vivir lo que está pasando en Chile”, confesó.

“Estos nuevos tiempos, con todos los cambios que hay y por eso quise aceptar este desafío de volver a la televisión”, reveló el comunicador, refiriéndose a la imagen que proyecta en el público tras sus polémicas.

“Es algo que me preocupa, pero no me complica. Siento que tengo una oportunidad para demostrar algo distinto. Han pasado 14 años, he intentado por todos los medios que la gente conozca mi verdad y espero demostrar con mi trabajo quién soy y qué puedo aportar”, aseguró.

“Que la gente se dé cuenta de que sigo absolutamente conectado con Chile, a pesar de mi ausencia. Estoy enterado e informado de todo lo que está pasando. Tengo un estilo, tengo una forma de ser y espero que la gente no se haya olvidado de eso”, finalizó.