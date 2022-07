Papa Francisco advirtió por qué analiza renunciar a su cargo en las próximas semanas

"No es una catástrofe cambiar de Papa, no es un tabú", le dijo a los periodistas en el avión que lo trasladó desde el territorio ártico de Canadá a Roma.

Papa Francisco

Una potente información reveló el Papa Francisco tras su gira por Canadá, donde aseguró que está considerando renunciar a su cargo debido a su salud, ya que no podría servir en la manera en que debería un Sumo Pontífice.

El sucesor de San Pedro, de 85 años, realizó estos comentarios desde el avión papal viajando desde Canadá a Roma, en los que tuvo largas jornadas de trabajo y se disculpó con los indígenas de la nación norteamericana. El Sumo Pontífice explicó que por el momento tiene la intención de continuar con sus deberes, y "Dios lo guiará" en cuanto a cuándo debe dejar el cargo, si es que lo hace.

"No es una catástrofe cambiar de Papa, no es un tabú", le dijo a los periodistas desde una silla de ruedas en el avión que lo trasladó desde el territorio ártico de Canadá a Roma. "La puerta (a la jubilación) está abierta, es una opción normal. Pero hasta hoy no he llamado a esa puerta. No he sentido la necesidad de pensar en esta posibilidad, pero eso no quiere decir que dentro de dos días no empiece a pensar en ello", agregó.

En los últimos meses, el ex cardenal ha sufrido problemas continuos en la rodilla que han afectado su movilidad, por lo que pasó gran parte de su visita en Norteamérica en silla de ruedas. De todas formas, descartó las especulaciones sobre enfermedades más graves y potencialmente mortales.

"Este viaje ha sido intenso", indicó. "No creo que pueda seguir viajando a mi edad con el mismo ritmo que solía hacerlo y con la limitación de esta rodilla", agregó. "Necesito cuidarme un poco para seguir sirviendo a la iglesia, o necesito considerar la posibilidad de hacerme a un lado", cerró.

El Papa, cuyo predecesor Benedicto XVI se retiró debido a problemas de salud en 2013, dijo que estaba ansioso por visitar Ucrania pronto, pero que primero tendría que buscar el consejo de sus médicos.